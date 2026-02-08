Verlängerungen bei Alemannia Testballon: Verbandsliga-Derby steigt an einem Montag Olaf Paare 08.02.2026, 14:01 Uhr

Fußball-Verbandsligist SV Alemannia Waldalgesheim setzt bei seinem Trainer- und Funktionsteam auf Kontinuität, der Staff bleibt komplett zusammen. Neue Wege geht der Verein dagegen beim Versuch, mehr Zuschauer anzulocken.

An einem ungewöhnlichen Termin, einem Montagabend (2. März), stehen sich in der Fußball-Verbandsliga der SV Alemannia Waldalgesheim und die Bad Kreuznacher Eintracht gegenüber. „In der Vorderpfalz sind diese Montagsspiele bereits Kult. Dort kommen am Montag doppelt so viele Zuschauer wie am Wochenende“, erklärt Hans-Joachim Blum, der Vorstand Sport der Alemannia, und fügt an: „Das wollen wir auch mal ausprobieren, die Eintracht war einverstanden.







