Wichtiges 5:3 erkämpft Team und Fans des FC Schmittweiler bilden eine Einheit Olaf Paare 17.05.2026, 19:09 Uhr

i Riesen-Freude beim FC Schmittweiler, der weiter gute Karten im Kampf um den Klassenverbleib hat. Justus Rech (rechts) lässt sich für seinen Freistoßtreffer zum 1:0 feiern. Klaus Castor

Der FC Schmittweiler hat eine Qualität, die es nicht zu kaufen gibt: Wenn es drauf ankommt, dann liefert die junge Mannschaft. Das 5:3 über die SG Rieschweiler beweist das einmal mehr.

Der FC Schmittweiler-Callbach hat sich mit einer bärenstarken Leistung die Möglichkeit erhalten, sich aus eigener Kraft den Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga zu sichern. Das Team von Trainer Murat Yasar bezwang die SG Rieschweiler nicht nur mit 5:3 (2:1), sondern zog auch an den Westpfälzern vorbei und drückte sie auf den Platz, der ein Entscheidungsspiel gegen den Viertletzten der Landesliga Ost notwendig macht.







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