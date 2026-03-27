Die letzte Hürde ist genommen: Das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbands hat die Ligenreform beschlossen. Zuvor hatten sich die Vereine bereits dafür ausgesprochen. SWFV-Präsident Thomas Bergmann äußert sich auch zu weiteren Themen.
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Nun ist es amtlich: Die Ligenreform des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) wird im Sommer 2027 umgesetzt. Das Präsidium des SWFV stimmte dem Vorschlag der Steuerungsgruppe zu. Es folgte damit dem Voting der Vereine, von denen sich 79 Prozent für die Reform ausgesprochen hatten.