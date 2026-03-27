Feintuning folgt SWFV-Präsidium segnet die Ligenreform ab Olaf Paare 27.03.2026, 09:32 Uhr

i Gelbe Karte oder Gelbe Karte plus? Die seit Saisonbeginn geltende Regel sorgt weiter für Gesprächsstoff. Der Winterbacher Luis Becker (links) erhält in diesem Fall für ein Foul am Baumholderer Ahmad Tajik die Gelbe Karte ohne Zeitstrafe. Ob es das Duell der beiden Teams ab 2027 noch gibt, ist offen. Mit der Ligenreform werden die Klassen neu eingeteilt. Stefan Ding

Die letzte Hürde ist genommen: Das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbands hat die Ligenreform beschlossen. Zuvor hatten sich die Vereine bereits dafür ausgesprochen. SWFV-Präsident Thomas Bergmann äußert sich auch zu weiteren Themen.

Nun ist es amtlich: Die Ligenreform des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) wird im Sommer 2027 umgesetzt. Das Präsidium des SWFV stimmte dem Vorschlag der Steuerungsgruppe zu. Es folgte damit dem Voting der Vereine, von denen sich 79 Prozent für die Reform ausgesprochen hatten.







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