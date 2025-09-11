Der SV Winterbach ziert das Tabellenende der Fußball-Landesliga. Da sind Heimspiele extrem wichtig, um zu punkten. Ein solches steht am Sonntag gegen den VfR Baumholder an.

Die Partie SV Winterbach gegen VfR Baumholder gab es in dieser jungen Fußball-Saison schon einmal. Im Verbandspokal standen sich beide am Felsen gegenüber, und die Gäste feierten einen klaren Sieg. „Damals haben uns die Baumholderer den Schneid abgekauft, aber wir haben unsere Lehren daraus gezogen und sind mittlerweile weiter“, sagt SVW-Trainer Torben Scherer und ergänzt: „In unserer derzeitigen Phase und mit einer ähnlichen Leistung wie in Kirchheimbolanden können wir die Baumholderer definitiv ärgern.“ Das Spiel um Landesliga-Punkte wird am Sonntag um 15.15 Uhr angepfiffen.

Grund zum Optimismus gibt auch eine veränderte Personalsituation. In Elias Pfenning, Tim Augustin, Leon Leister und Maximilian Stumm sind wichtige Leistungsträger zurück im Kader. Auch Luis Becker trainiert wieder, aber ein Einsatz kommt noch zu früh. Lediglich Tommy Warkus dürfte ausfallen. „Da sind wir Trainer natürlich gefragt. Einige kommen zurück, aber diejenigen, die in Kirchheimbolanden ein richtig gutes Spiel gemacht haben, haben sich einen erneuten Einsatz verdient. Da müssen wir gut kommunizieren und moderieren“, sagt Scherer.

„Ich bin da komplett schmerzfrei. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Landesliga ein Abenteuer ist.“

Torben Scherer

Aufpassen müssen die Winterbacher vor allem bei Defensivaktionen. Freistöße vor dem Strafraum gilt es angesichts der Standardstärke von Marius Gedratis, Niklas Alles und Lucas zu vermeiden. Trotz der Klasse des Gegners, ein Punktgewinn zu Hause würde guttun. Scherer sagt: „Der zurückliegende Heimsieg gegen den SV Rodenbach war kein Zufall und keine Eintagsfliege, das wollen wir nachweisen.“ Schaut der Coach eigentlich auf die Tabelle, die den SV Winterbach als Schlusslicht ausweist? „Zufälligerweise habe ich vergangene Woche das erste Mal draufgeschaut. Aber ich bin da komplett schmerzfrei. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Landesliga ein Abenteuer ist und wir zeigen wollen, dass wir mithalten können. Und das haben wir zuletzt getan“, antwortet Scherer.