Als einziges Team der Fußball-Landesliga ist der SV Winterbach noch sieglos. Der Aufsteiger wartet sogar auf den ersten Punktgewinn. Der soll am Samstag um 16.30 Uhr gegen den SV Rodenbach eingefahren werden.

„Es war Wahnsinn, wie viele Zuschauer uns nach Bedesbach begleitet haben. Ihnen möchten wir unbedingt mal etwas zurückgeben“, sagt Torben Scherer, der Trainer der Winterbacher, und fügt an: „Die zweite Hälfte in Bedesbach stimmt uns auch optimistisch.“ Zumal die Trainingseinheiten gut liefen. „Alle waren mit Spaß dabei. Die Jungs hatten die notwendige Lockerheit, haben aber trotzdem intensiv gearbeitet“, erklärt der Coach. Personell hat Scherer mehr Möglichkeiten. Emilio Becker war zuletzt von der Bank gekommen, könnte nun wieder starten. Auch Niklas Secker und Tommy Warkus sind Alternativen. Leon Leister fehlt dagegen wegen einer Urlaubsreise. „Die Rodenbacher gehen mit jungen Spielern einen neuen Weg. Ich kenne das Team, aber es ist eine Wundertüte“, erklärt Scherer.