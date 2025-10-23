Waldalgesheimer in Morlautern
SVA-Trainer fordert Konzentration
Nach dem Derby in Hüffelsheim geht es für die Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim (grüne Trikots) zum SV Morlautern.
Der SV Alemannia Waldalgesheim will seinen Platz in der Spitzengruppe behaupten. Dazu ist ein Sieg bei einem Team aus der unteren Tabellenregion Pflicht.

Kontrastprogramm für die Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim. Nach dem Verbandsliga-Derby in Hüffelsheim sind sie am Samstag (15.30 Uhr) bei Kellerkind SV Morlautern gefordert. Für den Tabellendritten eine auf dem Papier klare Aufgabe, doch SVA-Trainer Elvir Melunovic mahnt zur Konzentration: „Wir müssen das Spiel von der ersten Minute an ernst nehmen.

