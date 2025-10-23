Der SV Alemannia Waldalgesheim will seinen Platz in der Spitzengruppe behaupten. Dazu ist ein Sieg bei einem Team aus der unteren Tabellenregion Pflicht.
Lesezeit 1 Minute
Kontrastprogramm für die Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim. Nach dem Verbandsliga-Derby in Hüffelsheim sind sie am Samstag (15.30 Uhr) bei Kellerkind SV Morlautern gefordert. Für den Tabellendritten eine auf dem Papier klare Aufgabe, doch SVA-Trainer Elvir Melunovic mahnt zur Konzentration: „Wir müssen das Spiel von der ersten Minute an ernst nehmen.