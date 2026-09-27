Aufschwung hat viele Gründe SV Winterbach krönt Aufwärtstrend mit 5:0-Kerbesieg Olaf Paare 27.09.2026, 12:27 Uhr

i Der mit dem Kerbegast tanzt: Der Winterbacher Luis Becker (schwarzes Trikot) versetzt zwei Kontrahenten der SG Rieschweiler. Der Kapitän gehört zu den fünf SVW-Torschützen. Klaus Castor

Neun von zwölf möglichen Punkten geholt: Der SV Winterbach verlässt das Tabellenende dank eines goldenen Septembers und einiger Schachzüge. Dieses Mal überrascht Leon Zimmermann als Mittelstürmer.

Der SV Winterbach kann doch noch zu Hause gewinnen. Im fünften Heimspiel feierte der Fußball-Landesligist seinen ersten Dreier. Das 5:0 (2:0) gegen die SG Rieschweiler versüßte zugleich die Winterbacher Kerb.„Ein rundum gelungener Nachmittag“, freute sich SVW-Trainer Torben Scherer und fügte an: „Die Jungs haben von der ersten Minute an gezeigt, dass sie den Bock zu Hause unbedingt umstoßen und den Kerbesieg landen wollten.







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