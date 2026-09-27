Neun von zwölf möglichen Punkten geholt: Der SV Winterbach verlässt das Tabellenende dank eines goldenen Septembers und einiger Schachzüge. Dieses Mal überrascht Leon Zimmermann als Mittelstürmer.
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Der SV Winterbach kann doch noch zu Hause gewinnen. Im fünften Heimspiel feierte der Fußball-Landesligist seinen ersten Dreier. Das 5:0 (2:0) gegen die SG Rieschweiler versüßte zugleich die Winterbacher Kerb.„Ein rundum gelungener Nachmittag“, freute sich SVW-Trainer Torben Scherer und fügte an: „Die Jungs haben von der ersten Minute an gezeigt, dass sie den Bock zu Hause unbedingt umstoßen und den Kerbesieg landen wollten.