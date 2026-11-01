12:0-Erfolg der SGM SV Morlautern läuft ins offene Meisenheimer Messer Olaf Paare 01.11.2026, 18:03 Uhr

i Einfach nicht zu halten: Robin Hill (schwarzes Trikot, im Duell mit der SG Weinsheim) und seine SG Meisenheim überrollten den SV Morlautern. Hill traf zweimal, darunter zum wichtigen 1:0. Michael Ottenbreit

Da müssen viele zweimal hinschauen. Mit 12:0 gewann die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied das Spiel beim SV Morlautern. Gute Umschaltmomente führten zu einem Dutzend Treffer.

Die Lauschieder Kerb kann kommen. Eine Woche vor dem traditionsreichen Fest am Glan und dem stimmungsvollen Kerbespiel am Freitagabend landete die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in der Fußball-Landesliga einen 12:0 (9:0)-Erfolg beim SV Morlautern.„Wir haben gleich unsere ersten Chancen genutzt, zudem hat der junge Gegner versucht mitzuspielen.







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