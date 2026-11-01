12:0-Erfolg der SGM
SV Morlautern läuft ins offene Meisenheimer Messer
Einfach nicht zu halten: Robin Hill (schwarzes Trikot, im Duell mit der SG Weinsheim) und seine SG Meisenheim überrollten den SV
Einfach nicht zu halten: Robin Hill (schwarzes Trikot, im Duell mit der SG Weinsheim) und seine SG Meisenheim überrollten den SV Morlautern. Hill traf zweimal, darunter zum wichtigen 1:0.
Michael Ottenbreit

Da müssen viele zweimal hinschauen. Mit 12:0 gewann die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied das Spiel beim SV Morlautern. Gute Umschaltmomente führten zu einem Dutzend Treffer.

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Die Lauschieder Kerb kann kommen. Eine Woche vor dem traditionsreichen Fest am Glan und dem stimmungsvollen Kerbespiel am Freitagabend landete die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in der Fußball-Landesliga einen 12:0 (9:0)-Erfolg beim SV Morlautern.„Wir haben gleich unsere ersten Chancen genutzt, zudem hat der junge Gegner versucht mitzuspielen.
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