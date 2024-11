Bezwinger zu Gast SV Alemannia will offene Rechnung begleichen 07.11.2024, 16:35 Uhr

i picture alliance/dpa

Elvir Melunovic, Trainer des Fußball-Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim, lobt vor dem Heimspiel gegen den FSV Offenbach die Siegermentalität seines Teams.

Nur zwei Niederlagen hat der SVA Waldalgesheim in der Fußball-Verbandsliga kassiert. Eine gab es gegen den FSV Offenbach, der am Samstag um 15.30 Uhr an der Waldstraße gastiert.„Die Jungs haben eine Rechnung offen mit den Offenbachern. Sie wollen zeigen, dass sie in der Hinrunde einen schlechten Tag hatten“, sagt SVA-Trainer Elvir Melunovic.

