Wenn zwei Teams aufeinandertreffen, die jeweils neun Verbandsligaspiele in Folge nicht verloren haben, dann muss fast zwangsläufig ein Spitzenspiel anstehen. So ist das auch am Samstag um 15.30 Uhr, wenn an der Waldstraße in Waldalgesheim der SV Alemannia die Fußballer des FV Dudenhofen empfängt.