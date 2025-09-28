SV Winterbach jubelt an Kerb Sturmtrio trifft nicht nur, es legt auch Tore auf 28.09.2025, 14:27 Uhr

i Die Spieler des SV Winterbach (weiße Hosen) verteidigten kollektiv und klasse das Tor von Kapitän Samuel Keßler. Klaus Castor

Zu Hause sind die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach mittlerweile eine Macht. Auch die starke SG Rieschweiler bezwangen sie.

Die SVW-Fußballer haben dazu beigetragen, dass die Kerb in Winterbach mal wieder zu einer Riesen-Sause wurde. Mit 3:1 (0:0) bezwang der Landesliga-Aufsteiger die SG Rieschweiler und feierte damit den dritten Heimsieg in Folge.„Unter dem Strich war das ein verdienter Sieg von uns“, erklärte SVW-Trainer Torben Scherer und fügte an: „Ich kann aber auch meinen sehr sympathisch auftretenden Kollegen Björn Hüther verstehen, wenn er das wegen zwei, ...







