SV Winterbach jubelt an Kerb
Sturmtrio trifft nicht nur, es legt auch Tore auf
Die Spieler des SV Winterbach (weiße Hosen) verteidigten kollektiv und klasse das Tor von Kapitän Samuel Keßler.
Klaus Castor

Zu Hause sind die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach mittlerweile eine Macht. Auch die starke SG Rieschweiler bezwangen sie.

Die SVW-Fußballer haben dazu beigetragen, dass die Kerb in Winterbach mal wieder zu einer Riesen-Sause wurde. Mit 3:1 (0:0) bezwang der Landesliga-Aufsteiger die SG Rieschweiler und feierte damit den dritten Heimsieg in Folge.„Unter dem Strich war das ein verdienter Sieg von uns“, erklärte SVW-Trainer Torben Scherer und fügte an: „Ich kann aber auch meinen sehr sympathisch auftretenden Kollegen Björn Hüther verstehen, wenn er das wegen zwei, ...

