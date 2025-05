Die Ausgangslage ist klar. In Sachen Spielen schließt die SG Hüffelsheim am Mittwoch mit ihrer Nachholpartie gegen den FV Ramstein zu Tabellenführer TuS Hohenecken auf, mit einem Sieg würde sie ihn überholen und die Spitzenposition übernehmen.

Die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga führt die SG Hüffelsheim über die Kellerkinder. In den vier letzten Spielen geht es dreimal zu Hause gegen die letzten drei der Tabelle. Den Auftakt macht das Nachholspiel am Mittwoch um 19 Uhr gegen den Vorletzten, den FV Ramstein.

Der erste Versuch war wegen eines Unwetters abgebrochen worden. Die Initiative der Hüffelsheimer, die Partie mit etwas Zeitverzögerung fortzusetzen, lehnten die Ramsteiner ab, die nun ein zweites Mal an die Nahe reisen müssen. „Es gibt für uns keine Anzeichen dafür, dass das Spiel nicht stattfindet, wir bereiten uns akribisch auf die Partie vor“, sagt SGH-Trainer André Weingärtner und fügt an: „Jeder sagt, dass wir es einfach haben mit den Spielen gegen die Teams von hinten, aber das empfinde ich überhaupt nicht so. Vor allem nicht innerhalb dieses strammen Zeitfensters.“

Kern ist ins Lauftraining eingestiegen

Am Sonntag gewannen die Hüffelsheimer das intensive Spiel in Hermersberg, am Mittwoch steht die Nachholpartie an und am Samstag wartet dann das Derby mit der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. „Unsere Spieler sind in der Lage, drei Partien in sieben Tagen zu bestreiten. Trotzdem haben wir die Belastungssteuerung im Blick“, sagt Weingärtner und ergänzt: „Es geht ja auch darum, in einem großen Kader alle mitzunehmen. Da schauen wir schon genau hin, wer sich wie im Training und bei Einwechslungen verhält und ob er mal die Chance auf mehr erhält.“

Diese Gedanken kann sich Weingärtner auch deshalb machen, weil er über die positive Situation verfügt, nahezu keine Ausfälle beklagen zu müssen. Einzig Jannik Kern ist nicht einsatzfähig, aber das könnte sich zeitnah ändern, da er ins Lauftraining eingestiegen ist. „Schönes Wetter, kaum etwas sonst in der Nähe. Das Spiel ist doch bestimmt interessant für die Fußball-Fans, um sich mal anzuschauen, was wir draufhaben“, sagt Weingärtner.