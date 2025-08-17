Trotz einer starken Leistung kann der FC Schmittweiler-Callbach die 1:5-Niederlage gegen den SC Hauenstein nicht verhindern. Eine umstrittene Elfmeterentscheidung sorgte für Diskussionen.

Murat Yasar, der Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach, hatte die Partie beim SC Hauenstein zum Stresstest für den bärenstarken Saisonstart seines Teams erklärt. Und trotz der 1:5 (0:0)-Niederlage war er mit der Leistung seines Teams durchaus zufrieden. Test fußballerisch bestanden.

„Ich hasse es, zu verlieren. Das Ergebnis ärgert mich. Was meine Jungs aber über 80 Minuten gezeigt haben, war überragend“, erklärte der FCS-Coach und fügte an: „Wir hatten einen Plan, und den haben die Jungs sehr reif, sehr clever umgesetzt.“ Zur Pause stand es völlig verdient 0:0 gegen den Titelaspiranten. Und aus der Pause kamen die Schmittweilerer mit großem Elan. Direkt nach dem Anstoß stand Jan Petrov völlig frei vor dem Kasten, vergab aber. Nur wenige Sekunden später spielten die Gäste einen weiteren Angriff klasse zu Ende, und Yannick Naujoks durfte über seinen vierten Saisontreffer jubeln (46.).

Es folgte eine Elfmeterentscheidung, die zum Knackpunkt wurde. Eine umstrittene Elfmeterentscheidung wohlgemerkt. „Der Hauensteiner läuft in Jeff Renner rein. Der Schiedsrichter pfeift, und wir sind alle von einem Stürmerfoul ausgegangen, doch er zeigt auf den Punkt. Selbst mein Hauensteiner Kollege hat den Elfer als Witz bezeichnet“, berichtete Yasar. Tim Scherer verwandelte zum 1:1 (52.). „Schade, dass wir nicht länger führen. Dann wird die Brust breiter, und dir gelingt vielleicht auch mal ein Konter“, erklärte Yasar und fügte an: „Aber der Elfmeter darf keine Ausrede sein. Es ist eines von fünf Toren.“ In der 64. Minute legte Tim Keiser (64.) für die Gastgeber nach.

„Wir haben noch einmal alles versucht, aber irgendwann sind den Jungs, die fast immer durchspielen, die Körner ausgegangen, da konnten wir die Hauensteiner Wucht nicht mehr aufhalten“, erklärte der FCS-Trainer. Er bilanzierte: „Trotz unserer guten Leistung ist der Sieg der Hauensteiner natürlich verdient, aber sicher ein bisschen hoch ausgefallen.“ Als die Schmittweilerer aufmachten, fingen sie sich noch drei Kontergegentore. Beim 1:3 versuchte Akif Besler nach einer Flanke, per Grätsche zu klären, fälschte den Ball aber ins eigene Tor ab (83.). Sebastian Stanjek (87.) und Noel Kästner (90.) legten nach.

Der FCS hatte bereits früh wechseln müssen. Paul Garlinski, der in dieser Saison sein Comeback feiert, musste bei seiner Startelf-Premiere mit Leistenproblemen raus. Dafür durfte Nachwuchsspieler Paul Haßinger seine ersten 45 Landesliga-Minuten bestreiten.

FC Schmittweiler-Callbach: Hill – Besler, Schmidt, Renner, Garlinski (46. Haßinger), F. Boppel – Klein, J. Rech, Naujoks – Petrov (76. Barraud), Köhler (67. Miftari).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15.30 Uhr, gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied.