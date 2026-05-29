Jetzt wird es richtig groß: Die SG Hüffelsheim erweitert ihr Sportgelände um ein Funktionsgebäude und ihr Portfolio an Geldgebern. Zudem wird eine dritte Männermannschaft gemeldet.
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Eine Erweiterung des Sportheims, prominente Unterstützung und sportliche Ambitionen – bei der SG Hüffelsheim, die ihre Aufstiegssaison in der Fußball-Verbandsliga auf Platz fünf abgeschlossen hat, tut sich auch nach Saisonende einiges.Am prägnantesten werden die Veränderungen in den nächsten Wochen am Sportheim am Palmenstein zu sehen sein.