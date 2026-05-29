SGH plant die Zukunft
Strategischer Partner: Mattes steigt in Hüffelsheim ein
So ist der Anbau ans Sportheim der SG Hüffelsheim geplant. Gebaut wird in Container-Bauweise.
So ist der Anbau ans Sportheim der SG Hüffelsheim geplant. Gebaut wird in Container-Bauweise.
SG Hüffelsheim/Krafft

Jetzt wird es richtig groß: Die SG Hüffelsheim erweitert ihr Sportgelände um ein Funktionsgebäude und ihr Portfolio an Geldgebern. Zudem wird eine dritte Männermannschaft gemeldet.

Lesezeit 5 Minuten
Eine Erweiterung des Sportheims, prominente Unterstützung und sportliche Ambitionen – bei der SG Hüffelsheim, die ihre Aufstiegssaison in der Fußball-Verbandsliga auf Platz fünf abgeschlossen hat, tut sich auch nach Saisonende einiges.Am prägnantesten werden die Veränderungen in den nächsten Wochen am Sportheim am Palmenstein zu sehen sein.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport