SGH plant die Zukunft Strategischer Partner: Mattes steigt in Hüffelsheim ein Olaf Paare 29.05.2026, 13:14 Uhr

i So ist der Anbau ans Sportheim der SG Hüffelsheim geplant. Gebaut wird in Container-Bauweise. SG Hüffelsheim/Krafft

Jetzt wird es richtig groß: Die SG Hüffelsheim erweitert ihr Sportgelände um ein Funktionsgebäude und ihr Portfolio an Geldgebern. Zudem wird eine dritte Männermannschaft gemeldet.

Eine Erweiterung des Sportheims, prominente Unterstützung und sportliche Ambitionen – bei der SG Hüffelsheim, die ihre Aufstiegssaison in der Fußball-Verbandsliga auf Platz fünf abgeschlossen hat, tut sich auch nach Saisonende einiges.Am prägnantesten werden die Veränderungen in den nächsten Wochen am Sportheim am Palmenstein zu sehen sein.







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