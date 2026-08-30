TuS Hackenheim unterliegt Starkes Stellpflug-Debüt wird nicht belohnt Olaf Paare 30.08.2026, 12:14 Uhr

i Tor nach zwei Minuten: Benjamin Stellpflug trifft bei seinem Startelf-Debüt für den TuS Hackenheim. Michael Ottenbreit

Die Leistung stimmt, das Ergebnis nicht – mit diesem Umstand versucht der Hackenheimer Trainer Tim Hulsey bestmöglich umzugehen. Er tut es, indem er seine Spieler lobt.

Niederlage ist nicht gleich Niederlage – das musste dieser Tage auch Tim Hulsey, der Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim, feststellen. Nach dem 1:4 gegen den SV Rodenbach „war ich angefressen“, erklärte der Coach. Nach dem 2:4 (2:2) beim SV Hermersberg sagte Hulsey nun: „Ich bin mächtig stolz auf meine Mannschaft.







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