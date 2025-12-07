Schneberger per Nachschuss Starkes Remis krönt starkes Jahr des SV Winterbach Olaf Paare 07.12.2025, 18:43 Uhr

i Erneut Torschütze für den SV Winterbach: Henry Schneberger (schwarzes Trikot). Klaus Castor

Der Torjäger muss passen, der Gast reist motiviert an, der Heimplatz ist ungewohnt – viel sprach nicht für die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach. Doch der Aufsteiger erkämpft sich ein starkes 1:1.

Das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte hat der SV Winterbach mit einem bärenstarken 1:1 (0:0) gegen den Zweiten der Fußball-Landesliga, den SV Hermersberg, abgeschlossen.„Es war unser großes Ziel, zum Abschluss des guten Halbjahrs, aber auch des kompletten Jahrs, noch einmal zu punkten.







