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Südwestdeutscher Fußballverband
Alemannia siegt 4:0: Starker Drouet zwingt Melunovic, ihn aufzustellen
12:38 Uhr
Derby mit vielen Feldverweisen
SG Eintracht parkt den Bus, der SC Idar presst ihn weg
12:24 Uhr
Rang vier nach 88:86
Erster Auswärtssieg! Baskets drehen Spiel in Paderborn
12:19 Uhr
05er arbeiten wildes 3:4 auf
Gegentor-Flut drückt in Mainz aufs Gemüt
12:17 Uhr
Schiri sorgt für Derby-Unmut
Ballmagnet Ramzi Ferjani fühlt sich herausgefordert
12:00 Uhr
Ironman-WM
Kämpfer David Simon erfüllt sich seinen Hawaii-Traum
11:42 Uhr
Alemannia siegt 4:0
Starker Drouet zwingt Melunovic, ihn aufzustellen
11:28 Uhr
Nächster Lauf am 7. November
Auf der Insel Silberau geht’s erneut um Fitness
11:18 Uhr
SG Weinsheim 2:1 in Hackenheim
Umstellung auf Nach-Merkel-Zeit noch nicht gelungen
11:10 Uhr
34:34 gegen Haßloch
Brand verhindert Kastellaun/Simmerns erste Niederlage
10:42 Uhr
Gute Leistung der Sportfreunde
5:0! Siegen setzt Statement beim Sieg in Gütersloh
12:38 Uhr
Derby mit vielen Feldverweisen
SG Eintracht parkt den Bus, der SC Idar presst ihn weg
12:24 Uhr
Rang vier nach 88:86
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