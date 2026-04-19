Eintracht erneut überzeugend Starke Außen plus eine stabile Achse ergibt ein 5:1 Olaf Paare 19.04.2026, 18:55 Uhr

i Warum so grimmig, Herr Spreitzer? Es läuft doch. Der Interimstrainer von Eintracht Bad Kreuznach und sein Co-Trainer Savas Kaya (sitzend) finden derzeit die richtigen Lösungen. Klaus Castor

Eintracht Bad Kreuznach verblüfft nun auch auswärts. Beim SV Morlautern gelang im Abstiegskampf der Verbandsliga das nächste Ausrufezeichen. Einmal mehr ist dabei auf Torjäger Deniz Darcan Verlass.

Auf ein 6:1 folgt ein 5:1 – die SG Eintracht Bad Kreuznach ist derzeit nicht zu halten und hat sich mit bemerkenswerten Schritten von der akuten Abstiegsgefahr in der Fußball-Verbandsliga befreit. „Wir waren über 90 Minuten sehr gut im Spiel, haben kluge Zweikämpfe geführt“, lobte SGE-Interimstrainer Mario Spreitzer nach dem Kantersieg beim SV Morlautern und ergänzte: „In der ersten Hälfte hatten wir in Sachen Chancenverwertung den Schlendrian ...







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