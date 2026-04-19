Eintracht Bad Kreuznach verblüfft nun auch auswärts. Beim SV Morlautern gelang im Abstiegskampf der Verbandsliga das nächste Ausrufezeichen. Einmal mehr ist dabei auf Torjäger Deniz Darcan Verlass.
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Auf ein 6:1 folgt ein 5:1 – die SG Eintracht Bad Kreuznach ist derzeit nicht zu halten und hat sich mit bemerkenswerten Schritten von der akuten Abstiegsgefahr in der Fußball-Verbandsliga befreit. „Wir waren über 90 Minuten sehr gut im Spiel, haben kluge Zweikämpfe geführt“, lobte SGE-Interimstrainer Mario Spreitzer nach dem Kantersieg beim SV Morlautern und ergänzte: „In der ersten Hälfte hatten wir in Sachen Chancenverwertung den Schlendrian ...