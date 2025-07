Das schwere zweite Jahr, ein extremer Umbruch durch einen großen Aderlass und eine extrem junge Mannschaft – es kommt ganz schön dicke für den FC Schmittweiler-Callbach in der neuen Saison der Fußball-Landesliga. „Wir wissen alle, was uns da erwartet“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar und fügt an: „Es braucht eine Hammersaison, und es wäre ein Riesenerfolg für den FC Schmittweiler, wenn wir am Ende die Klasse halten würden.“

Sechs Stammspieler, darunter einige Leistungsträger, haben den Verein verlassen. „Es spricht doch für den Fußballstandort Schmittweiler, wenn Jungs bei uns eine solch gute Runde spielen, dass anschließend höhere Klubs bei ihnen anrufen. Das gehört zu unserem Modell dazu. Wir sind mit keinem im Bösen auseinandergegangen“, sagt Yasar und denkt dabei vor allem an Simon Scherer (Hüffelsheim) und Leon Stibitz (Steinwenden), die sich in der Verbandsliga gegenüberstehen werden. Zudem wollte Marius Heimann ins Trainergeschäft einsteigen und Efe Görlek zu seinen Kumpels aus Jugendzeiten wechseln. „Efes Abgang tut mir persönlich sehr weh, weil ich ihn lange kenne und er Teil meiner Fahrgemeinschaft war. Zudem hat sich Efe bei uns toll entwickelt“, sagt Yasar. Schon am ersten Spieltag wird es beim Duell in Winterbach ein Wiedersehen mit dem Sechser geben.

„Wenn zu meiner Spielerzeit ein höherer Verein angerufen hätte, wäre ich zu Fuß dorthin gelaufen. Die Zeiten sind aber vorbei.“

Murat Yasar

Erschwerend kam hinzu, dass es immer schwieriger wird, Spieler für das Projekt Landesliga in Schmittweiler zu gewinnen. „Wenn zu meiner Spielerzeit ein höherer Verein angerufen hätte, wäre ich zu Fuß dorthin gelaufen. Die Zeiten sind aber vorbei. Heute rufen zahlreiche Vereine bei guten Jungs an, und ob sie es dann wagen, ist noch mal eine andere Frage“, berichtet Yasar und fasst zusammen: „Der Markt ist hart umkämpft. Es wird immer schwerer, einen guten Kader zusammenzustellen.“

Einige Youngster und zwei Routiniers haben sich dem FCS dann aber doch angeschlossen. „Wir waren schon die jüngste Mannschaft der Liga und sind jetzt noch einmal jünger geworden. Wir könnten uns auch U21 nennen“, sagt der Coach und ergänzt: „Es ist kein Wow-Spieler dabei, aber es sind alles Jungs, von denen wir überzeugt sind.“ So machten bereits die bisherigen Nahe-Glan-Jungs Jan Petrov und Paul Haßinger in Testspielen auf sich aufmerksam.

Jakob Hill ist und bleibt die Nummer eins

„Auch wenn das eine schwere Saison wird, wir werden unsere Punkte holen“, sagt Yasar und ergänzt: „Wir sind nicht chancenlos, der Klassenverbleib ist machbar.“ Die Hoffnungen ruhen auf einer starken Achse, die die Schmittweilerer weiterhin auf den Platz bringen werden. Jakob Hill im Tor, Jeffrey Renner in der Innenverteidigung und die drei Rech-Brüder Christian, Justus und Aurel in der Zentrale und der Offensive sind eine Bank, Yannick Naujoks ist zudem in der Rückrunde durchgestartet. Und auch wenn das zweite Jahr oft schwerer wird als die Aufstiegssaison: Bis auf den spielenden Co-Trainer Renner sind alle Achsenspieler jung und in ihrer Entwicklung nicht am Ende.

Dass der Kapitän zu diesen Spielern gehört, überrascht wenig. Christian Rech wird die Binde weiter tragen. „Christian ist ein Typ, er führt die Mannschaft auf dem Platz und außerhalb. Er hat die Aura dafür, auch das Standing im Kader. Er ist der ideale Kapitän“, lässt Yasar keinen Zweifel an seiner Kapitänswahl. Ähnlich klar sieht es bei der Entscheidung für den Stammtorwart aus. „Wir bauen da erst gar keinen Druck auf. Jakob Hill weiß um seine Situation, er ist und bleibt die Nummer eins“, sagt Yasar. Gleichzeitig hofft der Coach aber, dass Lucas Frenger nach seiner Gesichtsverletzung schnellstmöglich auf den Platz zurückkehrt.

Großes Lob für Christian Koch

Zudem haben die Schmittweilerer in Christian Koch einen Torwarttrainer gefunden, der bei einem Hill-Ausfall selbst zwischen den Pfosten aushelfen könnte. „Christian macht das super. Er ist auch Jeff und mir eine Hilfe, tut uns allen sehr gut. Da merkst du, dass er auch schon mal selbst Trainer war“, erläutert Yasar. Neben Koch bringt auch Rückkehrer Dennis Köhler viel Erfahrung mit.

In ihrer starken Premierensaison zeichnete die Schmittweilerer oftmals aus, mit Mentalität und Zusammenhalt auf Widrigkeiten reagieren zu können. „Das habe ich auch schon in der Vorbereitung wieder erleben dürfen, als wir Spiele spät gedreht haben. Die Jungs wollen jedes Spiel gewinnen“, berichtet Yasar und fügt an: „Schmittweiler ist und bleibt Schmittweiler. Wenn wir zusammenhalten, gut trainieren und diszipliniert auftreten, dann geht immer etwas, wenn der FC Schmittweiler auf dem Platz steht.“

Fußball-Wissen im Vorstand

Ein Zusammenhalt, der auch außerhalb des Platzes zu spüren ist. „Das Schöne an unserem Verein ist, dass die Entscheider im Vorstand wie Julian Kuhn, Heiko Frenger und Jürgen Kemmries alle Fußballer waren und unsere Lage sehr gut einschätzen können“, erläutert Yasar.

Prognose: Die Schmittweilerer wissen es selbst. Es muss angesichts des großen Aderlasses alles passen, wenn der Klassenverbleib gelingen soll. Ein Abstieg im zweiten Landesliga-Jahr wäre angesichts der Umstände und der Grundvoraussetzungen keine Überraschung. Doch auch in der Vorsaison galt der FCS als Abstiegskandidat, hat aber allen Widrigkeiten getrotzt und es über den Strich geschafft. Das macht Hoffnung.

FC Schmittweiler-Callbach

Zugänge: Dennis Köhler (SG Alsenztal), Romain Valentin Barraud (SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen), Nico Schmidt (ASV Langweiler/Merzweiler), Jan Petrov, Paul Haßinger (beide JSG Nahe-Glan), Ahmet Akif Besler (FC Bad Sobernheim), Christian Koch (SG Hochstetten/Nußbaum).

Abgänge: Marius Heimann (Spvgg Welchweiler), Simon Scherer (SG Hüffelsheim), Efe Görlek (SV Winterbach), Leon Stibitz (SV Steinwenden), Fabian Moorhead (VfR Baumholder), David Atama (FSG Riedrode), Raphael Decker (VfR Hundheim-Offenbach).

Tor: Lucas Frenger, Jakob Hill, Christian Koch.

Abwehr: Ahmet Akif Besler, Fabian Boppel, Jeffrey Renner, Nico Schmidt, Gerardo Luciano, Jannick Marcel Wolf.

Mittelfeld: Romain Valentin Barraud, Leon Frenger, Leon Hübner, Milan-Marek Klein, Yannick Naujoks, Jan Petrov, Justus Rech, Christian Rech, Paul Haßinger.

Angriff: Petrit Miftari, Aurel Rech, Dennis Köhler, Philipp Fritz.

Trainer: Murat Yasar.

Co-Trainer: Jeffrey Renner.

Torwarttrainer: Christian Koch.

Saisonziele: Klassenverbleib, Integration der Zugänge und Entwicklung der jungen Mannschaft.

Favorit: SG Rieschweiler.