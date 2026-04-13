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Spreitzer senior holt Spreitzer junior zur Eintracht
Zurück zur SG Eintracht Bad Kreuznach: Fabien Spreitzer.
Zurück zur SG Eintracht Bad Kreuznach: Fabien Spreitzer.
Annabelle Betz

Die SG Eintracht Bad Kreuznach bastelt am Kader für die neue Saison. Zwei Spieler, die aktuell bei Mainzer Klubs die Schuhe schnüren, haben ihre Zusage gegeben.

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Das ist keine große Überraschung: Fabien Spreitzer kehrt ins Nahe-Stadion zurück und schließt sich zur neuen Saison dem Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach an. Der 28-Jährige folgt damit seinem aktuellen Trainer Amin Ouachchen, der ihn beim Bezirksligisten Barbaros Mainz coacht und der zur neuen Runde Eintracht-Trainer wird.

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