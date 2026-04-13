Zwei Zugänge Spreitzer senior holt Spreitzer junior zur Eintracht Olaf Paare 13.04.2026, 14:44 Uhr

i Zurück zur SG Eintracht Bad Kreuznach: Fabien Spreitzer. Annabelle Betz

Die SG Eintracht Bad Kreuznach bastelt am Kader für die neue Saison. Zwei Spieler, die aktuell bei Mainzer Klubs die Schuhe schnüren, haben ihre Zusage gegeben.

Das ist keine große Überraschung: Fabien Spreitzer kehrt ins Nahe-Stadion zurück und schließt sich zur neuen Saison dem Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach an. Der 28-Jährige folgt damit seinem aktuellen Trainer Amin Ouachchen, der ihn beim Bezirksligisten Barbaros Mainz coacht und der zur neuen Runde Eintracht-Trainer wird.







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