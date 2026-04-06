0:3 hakt Eintracht schnell ab Spreitzer: „Nun zeigt sich der Charakter der Spieler“ Olaf Paare 06.04.2026, 09:17 Uhr

i Musste zum dritten Mal in dieser Saison vorzeitig vom Feld: Leo Blenske von der SG Eintracht Bad Kreuznach erhielt seine dritte Gelb-Rote Karte. Klaus Castor

Im dritten Versuch wurde das Verbandsliga-Spiel zwischen dem TuS Mechtersheim und der SG Eintracht Bad Kreuznach beendet. Mit dem besseren Ende für den Spitzenreiter. Die Bad Kreuznacher blickten schnell nach vorne.

Die 0:3 (0:2)-Niederlage beim Tabellenführer TuS Mechtersheim hatte Mario Spreitzer, der Interimstrainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach, schnell abgehakt. „Ab Dienstag zeigt sich der Charakter der Spieler. Ab sofort brauche ich jeden Einzelnen von ihnen“, erklärte der Coach mit Blick auf die nun folgenden Partien.







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