Im dritten Versuch wurde das Verbandsliga-Spiel zwischen dem TuS Mechtersheim und der SG Eintracht Bad Kreuznach beendet. Mit dem besseren Ende für den Spitzenreiter. Die Bad Kreuznacher blickten schnell nach vorne.
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Die 0:3 (0:2)-Niederlage beim Tabellenführer TuS Mechtersheim hatte Mario Spreitzer, der Interimstrainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach, schnell abgehakt. „Ab Dienstag zeigt sich der Charakter der Spieler. Ab sofort brauche ich jeden Einzelnen von ihnen“, erklärte der Coach mit Blick auf die nun folgenden Partien.