Spreitzer möchte beim schlafenden Riesen etwas bewegen

Ein Urgestein des Bad Kreuznacher Fußballs will es wissen. Mario Spreitzer steigt als Sportlicher Leiter bei Eintracht Bad Kreuznach ein und verrät, wo er ansetzen möchte bei seinem Herzensverein. Ein Gerücht dementiert er aber direkt mal.
Lesezeit 3 Minuten
Die personelle Veränderung bei der SG Eintracht Bad Kreuznach geht weiter. Als Sportlicher Leiter ist Mario Spreitzer beim Fußball-Verbandsligisten eingestiegen.„Ich habe seit vielen Jahren gesagt, dass die Eintracht ein schlafender Riese ist. Wenn du so etwas erzählst, dann ist es auch angebracht, selbst etwas zu bewegen, wenn du von Vereinsseite angesprochen wirst.