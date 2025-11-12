Sportlicher Leiter bei der SGE Spreitzer möchte beim schlafenden Riesen etwas bewegen 12.11.2025, 11:15 Uhr

i Arbeiten in Zukunft eng zusammen bei der SG Eintracht Bad Kreuznach: der neue Co-Trainer Sandro Schlitz (von links), Mario Spreitzer (Sportlicher Leiter), Karsten Theis (Vizepräsident) und Cheftrainer Thorsten Effgen. Aleksandar Kuzmanovski

Ein Urgestein des Bad Kreuznacher Fußballs will es wissen. Mario Spreitzer steigt als Sportlicher Leiter bei Eintracht Bad Kreuznach ein und verrät, wo er ansetzen möchte bei seinem Herzensverein. Ein Gerücht dementiert er aber direkt mal.

Die personelle Veränderung bei der SG Eintracht Bad Kreuznach geht weiter. Als Sportlicher Leiter ist Mario Spreitzer beim Fußball-Verbandsligisten eingestiegen.„Ich habe seit vielen Jahren gesagt, dass die Eintracht ein schlafender Riese ist. Wenn du so etwas erzählst, dann ist es auch angebracht, selbst etwas zu bewegen, wenn du von Vereinsseite angesprochen wirst.







