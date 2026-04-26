Dreifacher Torschütze beim 4:3 Spreitzer: „Darcan ist das Herz von Bad Kreuznach“ Olaf Paare 26.04.2026, 19:57 Uhr

i Unnachahmlich: Deniz Darcan (vorne) beim Torabschluss. In Bodenheim traf der Kapitän der Bad Kreuznacher Eintracht erneut drei Mal. Klaus Castor

Zehn Tore in fünf Spielen – Deniz Darcan ist die sportliche Lebensversicherung der SG Eintracht Bad Kreuznach, die den Klassenverbleib nahezu sicher hat. Doch bleibt der Kapitän den Blau-Weißen treu?

Von einer möglichen Rettung wollte Mario Spreitzer, der Interimstrainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach, noch absolut nichts wissen. „Aber wir haben einen riesengroßen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Jetzt müsste schon vieles gegen uns laufen“, erklärte Spreitzer mit Blick auf das eigene 4:3 (2:0) beim VfB Bodenheim und die Resultate der Konkurrenz.







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