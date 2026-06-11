Eine Großbaustelle hält die Hüffelsheimer auf Trab: Die Container-Module für den Sportplatz-Anbau sind angeliefert worden und werden nun von einem Kran montiert.
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Am Donnerstag rollten die Container an: Am Sportheim der SG Hüffelsheim wurden die Module des Anbaus von einem riesigen Kran auf die vorbereiteten Fundamente gesetzt. Bis zum Trainingslager Mitte Juli soll auch der Innenausbau fertig sein, sodass die hochmodernen 400 Quadratmeter dann von der Mannschaft, dem Staff und der Jugendabteilung genutzt werden können.