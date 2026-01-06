Sportgericht spricht dem VfR Baumholder drei Punkte zu

Der Einsatz eines Spielers ohne Spielberechtigung hat bittere Konsequenzen für den TSC Zweibrücken. Der VfR Baumholder profitiert. Trainer Christian Schübelin mit nachdenklicher Reaktion.
Lesezeit 2 Minuten
Der VfR Baumholder wird als Tabellenzweiter in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Landesliga starten. „Das Urteil ist gekommen. Wir kriegen die Punkte aus dem Spiel gegen Zweibrücken“, informierte VfR-Spartenleiter Matthias Dingert.Die Verbandsspruchkammer hat die 0:3-Heimniederlage des VfR gegen den TSC Zweibrücken am letzten Spieltag im Jahr 2025 damit faktisch in einen Sieg umgewandelt und damit erwartbar geurteilt.