Die Fußballersprache bezeichnet als einen Box-to-Box-Spieler einen Akteur, der sich zwischen den Strafräumen bewegt. Einer, der 20 Meter vor dem eigenen Kasten gefährliche Situationen löscht und 20 Meter vor dem gegnerischen Kasten kreativ wird. Genau ein solcher Spieler ist Nik Rosenbaum. Der Zugang der SG Hüffelsheim war im Verbandsliga-Derby der beste Mann auf dem Platz und füllte die Rolle des Box-to-Box-Spielers perfekt aus.

„Diese Spielweise ist genau mein Ding“, sagte der 26-Jährige und fügte an: „Zwischen den Strafräumen fühle ich mich wohl.“ Seine kreative Ader ist bekannt, gegen die Eintracht beeindruckte auch die defensive Leidenschaft. Immer, wenn die SGE sich anschickte, das SGH-Tor in Angriff zu nehmen, war Rosenbaum irgendwie in der Nähe, lief den Ball ab, grätschte oder setzte seinen Körper ein. Im Zusammenspiel mit Tim Müller und Lars Hermann, mit denen er bei Schott Mainz zusammenspielte, ein perfektes Spinnennetz.

Und wenn es der Spielverlauf zuließ, dann zauberte Rosenbaum auch. In der ersten Hälfte flog ein Eckball an den langen Pfosten. Kurz vor Ende war Rosenbaum dann beim 4:1 zur Stelle. „Ausgerechnet nach einer Ecke von Tim Müller zu treffen, war großartig“, freute sich Rosenbaum.

Dass der Kapitän des Oberligisten Wormatia Worms zur SG Hüffelsheim gewechselt war, hatte viele verblüfft und sah wie ein Rückschritt aus. „So sehe ich das nicht, auch wenn wir eine Klasse tiefer spielen. Aber ich kenne in Hüffelsheim viele Jungs, mit denen ich eine gute Runde spielen möchte“, erläutert der Mann, der bei Mainz 05 im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurde und über Alemannia Waldalgesheim, Schott und Worms seinen Weg an den Palmenstein gefunden hat.

Was ist drin in dieser Saison für seine noch ungeschlagenen Hüffelsheimer? „Der Start war gut. Wir gucken von Spiel zu Spiel und versuchen, uns oben festzusetzen. Aber es ist erst der dritte Spieltag“, bremst der Mann, der auf dem Spielfeld permanent das Gaspedal gedrückt hält, die Euphorie.