Die SG Hüffelsheim hat sich den Aufstieg in die Verbandsliga hart erarbeitet. In der neuen Klasse möchte sich der Verein nun mit einer erfrischenden Spielweise und einem leistungsstarken Kader präsentieren.

Mission Aufstieg erfüllt – unter diesem Motto standen die Meisterfeierlichkeiten bei der SG Hüffelsheim nach dem Titelgewinn in der Fußball-Landesliga. Es gilt also, die nächste Mission anzugehen, und die kann nur heißen, sich im neuen Umfeld, das auf den Namen Verbandsliga hört, zu etablieren.

„Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Runde“, sagt SGH-Trainer André Weingärtner. Dieses gute Gefühl wird gleich von vielen Komponenten gespeist. Ein Aspekt sind dabei die zukünftigen Gegner. Mit Eintracht Bad Kreuznach am Jahrmarkts-Freitag und dem SV Alemannia Waldalgesheim warten packende Derbys auf die Hüffelsheimer. Damit nicht genug: Viele Gegner aus Mainz statt aus der Westpfalz sorgen dafür, dass sich die Gesamt-Fahrtstrecke für Auswärtsspiele trotz des Aufstiegs verringert. „Zu mehr als 50 Prozent der Spiele haben wir kurze Wege. Die Regionalität der Verbandsliga ist reizvoll. Das ist schöner, als wir das erwarten durften“, freut sich Weingärtner.

„Alle sechs Zugänge wollen unter die ersten elf. Und die Spieler, die bisher da waren, wollen ihre Positionen nicht hergeben.“

André Weingärtner

Sein gutes Gefühl wird aber auch durch einen starken Kader erzeugt. „Alle sechs Zugänge wollen unter die ersten elf. Und die Spieler, die bisher da waren, wollen ihre Positionen nicht hergeben. Die Qualität des Kaders ist in der Breite sicher gestiegen“, analysiert der Coach, dem eines wichtig zu betonen ist: „Wir haben bisher nie einen Riesen-Umbruch vollzogen, sondern immer die vorhandenen Spieler mitgenommen und den Kader um vier, fünf starke Leute verbessert. Dabei haben wir Wert darauf gelegt, dass diese auch einen Bezug zur Region haben.“ Ein gutes Beispiel dafür ist Nik Rosenbaum, der in Waldalgesheim und als Kapitän von Wormatia Worms bereits gehobenes Oberliga-Niveau nachgewiesen hat. Als Schweppenhäuser hat er es aber nicht weit nach Hüffelsheim, ähnliches gilt für die Bad Kreuznacher Nico Najda und Mark Becker oder den Meddersheimer Simon Scherer.

Dass der Aufstiegskader, den kein Leistungsträger verlassen hat, bereits in der Verbandsliga mithalten konnte, haben die Pokalspiele der Vorsaison gezeigt. Die Partie gegen den späteren Verbandsliga-Meister FV Dudenhofen war das vielleicht beste Saisonspiel der SGH. Auf den daraus gewonnenen Erkenntnissen lässt sich aufbauen. „Ich glaube, dass wir gute Schlüsse aus der vergangenen Saison gezogen haben“, sagt der Trainer und nennt einen Schlüssel: „Es wird viel auf die Physis ankommen, darauf, dass du auch mal ein Spiel in den letzten zehn Minuten auf deine Seite ziehst.“ Deshalb wurde in der Vorbereitung in den ersten drei Wochen der Fokus auf Athletik und Intensität gelegt. „Die Jungs haben fleißig gearbeitet“, lobt der Coach.

Schott-Trio übernimmt Verantwortung

Viel wird auf den Start ankommen. Wenn die Hüffelsheimer ihre Aufstiegseuphorie mitnehmen können und schnell zu einem Team zusammenwachsen, dann ist einiges möglich. „Wir werden uns nicht sträuben, wenn es ins obere Tabellendrittel geht, aber wir sollten lieber realistisch bleiben“, sagt Weingärtner und erläutert: „Aus unserem Aufstiegskader hat bis auf die drei ehemaligen Schott-Spieler keiner regelmäßig in der Verbands- oder Oberliga gespielt. Da werden alle noch mal eine Schippe drauflegen müssen.“

Das Trio mit Schott-Vergangenheit wird wie im Aufstiegsjahr wichtige Rollen einnehmen. Christian Hahn will verletzungsfrei bleiben und mit seinem Tempo und seiner Wucht über Außen für Entlastung sorgen. Tim Müller fungiert als spielender Co-Trainer, und Lars Hermann ist zum Kapitän aufgestiegen. „Er ist ein Häuptlingstyp“, sagt Weingärtner zu seiner Entscheidung. Der bisherige Spielführer Cedric Lind fungiert nun als Stellvertreter. „Cedric hat das sehr positiv aufgenommen, hatte sich auch zuvor mit guten Ideen eingebracht. Er ist und bleibt wichtig und für immer unser Aufstiegskapitän“, erläutert der Coach.

Entlastung für Torjäger Reidenbach

Hermann soll wie bisher von hinten heraus das Spiel der Hüffelsheimer lenken. „Wir haben unsere Spielprinzipien. Die ändern sich nicht, nur weil wir jetzt in einer anderen Liga spielen“, sagt Weingärtner und definiert die Herangehensweise so: „Wir stehen für Ballbesitzfußball. Wir wollen aktiv sein, wenn wir den Ball haben, und wir wollen den Ball ganz schnell zurückerobern, wenn wir ihn mal verloren haben.“

Am Ende einer jeden Ballbesitzphase steht im Idealfall der Torabschluss, für den in der Vorsaison meist Tim Reidenbach verantwortlich zeichnete. Starke 34 Treffer erzielte der frühere Simmertaler. „Wir waren aber auch ein wenig abhängig von Tim, der sich glücklicherweise nicht verletzt hat und durchspielen konnte“, sagt Weingärtner und ist froh, in Scherer eine Entlastung für Reidenbach erhalten zu haben. Beide können aber auch zusammen auf dem Feld stehen. Dem spielintelligenten Reidenbach ist schließlich auch die Zehnerposition zuzutrauen.

Egal wie, die Hüffelsheimer wollen sich als attraktiver Fußball-Standort präsentieren. „Ich glaube, dass es uns gelingen kann, die Zuschauer zu begeistern. Mit unserer Spielweise und mit Jungs aus der Region“, sagt Weingärtner und fügt an: „Ganz wichtig bleibt aber, dass wir auch den Verein entwickeln, die zweite Mannschaft im Blick behalten und im Jugendbereich etwas aufbauen.“ Ebenfalls eine Mission, die es zu erfüllen gilt.

Prognose: SG Hüffelsheim hat mit Abstieg nichts zu tun

Die SG Hüffelsheim ist kein normaler Aufsteiger, weil sie sich in Sachen Trainerteam, Mannschaft und Infrastruktur lange auf die Verbandsliga vorbereitet hat. Deshalb wird die SGH auch eine gute Rolle spielen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

SG Hüffelsheim

Zugänge: Nico Najda (TSG Pfeddersheim), Nik Rosenbaum (Wormatia Worms), Simon Scherer (FC Schmittweiler-Callbach), Mark Becker (TSG Planig), Elias Ludwig (VfR Baumholder), Johann Frisch (TSV Schott Mainz).

Abgänge: Adonai Asani (TSG Planig), Fabian Kreidler, Bastian Kreidler (beide Spvgg Dietersheim), Joshua Sapper Rodriguez (SG Meisenheim/Desloch/Lauschied).

Tor: Jan-Niklas König, Mark Becker, Jannick Geiß.

Abwehr: Tom Baier, Johannes Balzer, Lars Hermann, Thierno Keita, Elias Ludwig, Niclas Mörbel, Nico Najda, Fabian Scheick.

Mittelfeld: Jaden Dayton, Mostafa El-Haiwan, Christian Hahn, Manuel Hohmann, Philip Klein, Tim Krafft, Cedric Lind, Tim Müller, Nik Rosenbaum, Niklas Schmidt.

Angriff: Johann Frisch, Jannik Kern, Tim Reidenbach, Simon Scherer.

Trainer: André Weingärtner.

Co-Trainer: David Holste.

Spielender Co-Trainer: Tim Müller.

Saisonziele: In der Liga ankommen und die Mannschaft zum nächsten Schritt entwickeln.

Favoriten: SVA Waldalgesheim, TuS Mechtersheim, FC Basara Mainz.