Heimspiel des TuS Hackenheim Spielplan und Personallage versprechen einiges Olaf Paare 24.09.2026, 13:42 Uhr

i Dank seiner Dynamik und Zweikampfstärke ein wichtiger Faktor beim TuS Hackenheim: Jaden Dayton (blaues Trikot). Edgar Daudistel

Der TuS Hackenheim ist auf Kurs. Und er könnte in den nächsten Wochen ordentlich Fahrt aufnehmen. Zu Hause gegen die TSG Trippstadt winkt der dritte Dreier in Folge.

Mit zwei eindrucksvollen Siegen hat sich der TuS Hackenheim auf Platz vier und damit in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga festgesetzt. Das ist umso bemerkenswerter beim Blick auf den nächsten Spieleblock des TuS. Bis Ende Oktober stehen fünf Partien gegen Teams an, die derzeit von Platz acht an abwärts gelistet sind.







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