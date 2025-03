Zweites Heimspiel in Folge für den Fußball-Landesligisten Hassia Bingen. Nach dem überzeugenden 4:0 gegen Schlusslicht Fortuna Mombach geht es nun gegen ein Spitzenteam. Am Samstag um 17 Uhr erwarten die Binger den Dritten, den SV Büchelberg.

„Natürlich wissen wir um die Stärke des Gegners, aber eigentlich geht es um uns. Wir müssen unser Spiel auf den Platz bekommen“, sagt Hassia-Coach Patrick Joerg, der bei seinem Team eine veränderte Herangehensweise festgestellt hat. „Bei einem Mannschaftsgespräch hat ein Spieler erzählt, dass er in der Hinrunde das Gefühl hatte, dass die Gegner schon vor dem Spiel über die Hassia gelacht haben, dass wir nun aber in der Lage sind, Statements zu setzen und uns zu wehren“, freut sich Joerg über das gestiegene Selbstwertgefühl. Wichtig beim Aufschwung ist die veränderte Kaderbreite. Selbst wenn angeschlagene Spieler ausfallen, „haben wir einen gut gefüllten Kader, und das ist für Hassia-Verhältnisse in dieser Saison ja ein Traum“, sagt Joerg.