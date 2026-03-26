Basara zu Gast in Hüffelsheim Spieler der zweiten Reihe dürfen sich zeigen Olaf Paare 26.03.2026, 12:00 Uhr

i Von null auf hundert: Winterzugang Malik Yerima (beim Kopfball) ist bei der SG Hüffelsheim direkt zum Leistungsträger aufgestiegen. Klaus Castor

Dank der starken Ergebnisse nach der Winterpause ist Platz drei wieder ins Blickfeld der SG Hüffelsheim geraten. Und da bekommt das Heimspiel gegen den aktuellen Dritten natürlich eine große Bedeutung. Basara Mainz gastiert am Palmenstein.

Nun also Basara. Das Hinspiel ist vielen im Umfeld des Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim in Erinnerung geblieben, weil die 2:7-Niederlage einer der wenigen Momente war, in denen der SGH vor Augen geführt wurde, dass sie ein Aufsteiger ist. Am Sonntag um 15 Uhr wollen die Hüffelsheimer nun zeigen, dass sie einen Schritt weiter sind.







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