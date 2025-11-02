Nächster Spielabbruch aufgrund eines Angriffs gegen den Schiedsrichter: Die Partie des TuS Hackenheim in Bundenthal wurde beendet, weil ein Spieler der Gastgeber den Unparteiischen attackierte.
Lesezeit 1 Minute
Die Auswärtsfahrt nach Bundenthal endete für die Fußballer des TuS Hackenheim mit einem Schock: Die Landesliga-Partie wurde in der 74. Minute abgebrochen, da ein Spieler der Bundenthaler den Schiedsrichter attackierte.Beim Stand von 1:0 für die Hackenheimer erhielt ein Innenverteidiger der Sportfreunde die Gelb-Rote Karte.