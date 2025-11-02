Punkte an TuS Hackenheim? Spielabbruch: Bundenthaler attackiert Schiri 02.11.2025, 09:30 Uhr

i Torschütze für den TuS Hackenheim in Bundenthal: Pierre Merkel. Klaus Castor

Nächster Spielabbruch aufgrund eines Angriffs gegen den Schiedsrichter: Die Partie des TuS Hackenheim in Bundenthal wurde beendet, weil ein Spieler der Gastgeber den Unparteiischen attackierte.

Die Auswärtsfahrt nach Bundenthal endete für die Fußballer des TuS Hackenheim mit einem Schock: Die Landesliga-Partie wurde in der 74. Minute abgebrochen, da ein Spieler der Bundenthaler den Schiedsrichter attackierte.Beim Stand von 1:0 für die Hackenheimer erhielt ein Innenverteidiger der Sportfreunde die Gelb-Rote Karte.







