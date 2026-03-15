Zweibrücker verletzt sich Spielabbruch: Bekommt FC Schmittweiler die Punkte? Olaf Paare 15.03.2026, 19:08 Uhr

i Akif Besler (links) und der FC Schmittweiler führten zum Zeitpunkt des Spielabbruchs in Zweibrücken mit 2:1. Klaus Castor

Die Verbandsspruchkammer hat das Wort: Sie muss entscheiden, wie das Landesliga-Spiel zwischen dem TSC Zweibrücken und dem FC Schmittweiler-Callbach gewertet wird, das nach 80 Minuten abgebrochen wurde.

Nach 80 Minuten war Schluss in Zweibrücken. Das Landesliga-Spiel zwischen dem TSC und dem FC Schmittweiler-Callbach wurde nach einer schweren Verletzung eines TSC-Fußballers beim Stand von 2:1 für die Schmittweilerer abgebrochen.Ausgangspunkt war ein Pressschlag zwischen dem Akteur der Gastgeber und Justus Rech.







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