Irgendwann muss doch mal alles passen und es klappen mit dem ersten Punktgewinn für die SG Kirn/Kirn-Sulzbach. In Eppenbrunn am Sonntag scheinen die Vorzeichen günstig zu sein.

Für Jens Wückert schließt sich ein Kreis. Vor dem Hinspiel gegen die SG Eppenbrunn übernahm er als Trainer den Fußball-Landesligisten SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Am Sonntag um 15 Uhr geht es erneut gegen die Eppenbrunner. Nun in der Westpfalz.

Die Geschichte ist bekannt: Wückert hat ausschließlich Niederlagen kassiert, sein Team ist in der gesamten Saison punktlos. Doch das soll sich ändern. „Wir werden es weiter versuchen, ein Erfolgserlebnis zu landen“, sagt Wückert, und die Zuversicht fährt mit nach Eppenbrunn. „Im Hinspiel waren wir gleichwertig. Vielleicht gelingt uns das wieder“, sagt der Coach, zumal die Kirner zuletzt in Kirchheimbolanden eine ihrer besseren Leistungen ablieferten. Nicht zuletzt macht das Personal mutig. „Wir haben dieses Mal einen guten Kader beisammen, den vielleicht besten in diesem Jahr“, erläutert Wückert. Alleine die Rückkehr von Achille Ebongue nach Sechs-Spiele-Sperre hilft gewaltig. Auch Nick Nikodemus und Ricardo Schönheim verstärken den Kader.