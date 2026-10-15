Im Interview blickt Matthias Dingert, der Fußball-Spartenleiter des VfR Baumholder auf den bisherigen Verlauf der Runde. Dabei äußert er sich unter anderem zu den Chancen für den Klassenverbleib, aber auch zu den Trainern.
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Matthias Dingert ist als Fußball-Spartenleiter so etwas wie der Baumeister der Mannschaften des VfR Baumholder. Mit der Entscheidung für das junge Trainer-Duo Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal ist er einen ebenso mutigen Weg gegangen wie bei der Verpflichtung einiger junger Akteure.