Matthias Dingert im Interview Spartenleiter des VfR Baumholder sieht eine Entwicklung Sascha Nicolay 15.10.2026, 12:52 Uhr

i Matthias Dingert leistet als Spartenleiter Fußball beim VfR Baumholder engagierte und gute Arbeit. Er ist der Baumeister der VfR-Mannschaften. Stefan Ding

Im Interview blickt Matthias Dingert, der Fußball-Spartenleiter des VfR Baumholder auf den bisherigen Verlauf der Runde. Dabei äußert er sich unter anderem zu den Chancen für den Klassenverbleib, aber auch zu den Trainern.

Matthias Dingert ist als Fußball-Spartenleiter so etwas wie der Baumeister der Mannschaften des VfR Baumholder. Mit der Entscheidung für das junge Trainer-Duo Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal ist er einen ebenso mutigen Weg gegangen wie bei der Verpflichtung einiger junger Akteure.







Artikel teilen

Artikel teilen