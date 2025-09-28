Freude bei Alemannen Später Ausgleich und Lauterbach-Rückkehr 28.09.2025, 14:49 Uhr

i Kurzeinsatz: Marlon Pira sieht wenige Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte. Edgar Daudistel

Aufgrund der ersten Saison-Niederlage des bisherigen Tabellenführers TuS Mechtersheim bleibt es an der Spitze der Verbandsliga spannend. Dort mischen auch Alemannia Waldalgesheim und Basara Mainz mit, die sich 1:1 trennten.

Ben Grünewald schraubt sich nach einer klasse Flanke von Jean Houngbedji nach oben, köpft ein und lässt die Langinvest-Arena an der Waldstraße beben. Mit dem späten 1:1 sicherte sich Fußball-Verbandsligist SV Alemannia Waldalgesheim einen Punkt gegen Spitzenteam Basara Mainz.







