Es lohnte sich, Schmittweilers Höhen nicht zu früh zu verlassen. In der Nachspielzeit war einiges gebacken. Sorgen bereiten aber die Verletzungen der Torjäger der Derby-Kontrahenten.
Lesezeit 4 Minuten
Als Schiedsrichter Oliver Götte eine Nachspielzeit von acht Minuten anzeigte, ahnte wohl niemand, was noch folgen sollte im Derby der Fußball-Landesliga zwischen dem FC Schmittweiler-Callbach und dem TuS Hackenheim. Drei Treffer und eine Zeitstrafe sorgten für eine turbulente Schlussphase und ein 2:2-Unentschieden, das gerecht war, aber beide im Abstiegskampf nicht wirklich weiterbringt.