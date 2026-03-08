Heißes Derby in Schmittweiler Sorgen um Torjäger und turbulente Nachspielzeit Olaf Paare 08.03.2026, 22:43 Uhr

i Kein Durchkommen: Die Schmittweilerer Jeffrey Renner (von links), Christian Rech und Erkan Akcan sichern den Hackenheimer Pierre Merkel (weißes Trikot) ab. Klaus Castor

Es lohnte sich, Schmittweilers Höhen nicht zu früh zu verlassen. In der Nachspielzeit war einiges gebacken. Sorgen bereiten aber die Verletzungen der Torjäger der Derby-Kontrahenten.

Als Schiedsrichter Oliver Götte eine Nachspielzeit von acht Minuten anzeigte, ahnte wohl niemand, was noch folgen sollte im Derby der Fußball-Landesliga zwischen dem FC Schmittweiler-Callbach und dem TuS Hackenheim. Drei Treffer und eine Zeitstrafe sorgten für eine turbulente Schlussphase und ein 2:2-Unentschieden, das gerecht war, aber beide im Abstiegskampf nicht wirklich weiterbringt.







Artikel teilen

Artikel teilen