SG Meisenheim in Zweibrücken Sohn von Trainer-Legende Robert Jung hilft aus 20.11.2025, 13:58 Uhr

i Der Meisenheimer Benny Hill (schwarzes Trikot) und sein Team werden auch in Zweibrücken gefordert sein. Klaus Castor

Der Heimsieg gegen Spitzenreiter SC Hauenstein ließ aufhorchen. Können die Landesliga-Fußballer der SG Meisenheim in Zweibrücken nachlegen. Beim TSC gab es Veränderungen auf der Trainerposition.

2:4, 0:3, 1:3 – seit Jens Bohr Trainer des Fußball-Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied ist, waren die Auswärtsfahrten seines Teams zum TSC Zweibrücken nicht von Erfolg gekrönt. Und das, obwohl die Meisenheimer aufgrund der Vereinsfreundschaft mit dem TSC immer mit dem Bus anreisen und jede Menge Anhänger im Gepäck haben.







