Zwischen Härtetest, Heimkehr und Pizzaabend bewegt sich die Saisonvorbereitung bei den drei Verbandsligisten aus dem Bad Kreuznacher Raum. Alle sind natürlich in das Rhein-Nahe-Liga-Turnier in Waldalgesheim eingebunden.
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Die einen sind mit individuellen Laufplänen gestartet, die anderen setzen fast ausschließlich auf den Ball, und bei der Eintracht beginnt die neue Saisonvorbereitung mit der Rückkehr eines alten Bekannten. Die Verbandsligisten SG Hüffelsheim, die SG Eintracht Bad Kreuznach und der SV Alemannia Waldalgesheim haben ihre Arbeit aufgenommen.