Die neue Episode handelt von Toren. Vor allem um die des VfR Baumholders, des SV Alemannia Waldalgesheims, des SC 07 Idar-Obersteins, der SG Eintracht Bad Kreuznach sowie der SG Hüffelsheim. Aber auch das Nicht-Sportliche beschäftigt die Moderatoren.

Das Teilnehmerfeld der Verbandsliga Südwest versprach schon vor dem Anpfiff des ersten Spieltages der Spielzeit 2026/27 eine spannende Saison. Und bislang hielt die Runde ihr Versprechen. Sportreporter und Podcast-Host Moritz Hannappel hat für ein Gespräch über die Liga genau den richtigen Gesprächspartner zu Gast: Sportreporter und Regionalsportleiter Olaf Paare gibt einen Insider-Blick in die – wie er sie nennt – „Ballerliga“, die allen voran sportliche Themen zu bieten hat.

i Sportreporter Olaf Paare, der die Verbandsliga Südwest als „Ballerliga“ bezeichnet, liebt es, über diese Liga zu sprechen. Er gewährt in der neuen „SpoRZfreunde“-Episode auch spannende Einblicke hinter die Kulissen der fünf RZ-Vereine. Kevin Rühle

Das Gespräch entwickelt sich aber auch zu einem Blick hinter die Kulissen – oder besser gesagt abseits der Fußballplätze der fünf Vertreter aus dem RZ-Gebiet. Es geht um sportliche Tendenzen, die nach unten oder auch nach oben zeigen, um Management-Personalien oder rasanten Entwicklungen in einer ganzen Vereinsstruktur.

Zu hören gibts den Podcast auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Einschalten!