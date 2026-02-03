Vorschlag des Präsidiums So soll das Ligensystem der Fußballer ab 2027 aussehen Olaf Paare 03.02.2026, 18:00 Uhr

i So sieht das vorgeschlagene Ligensystem des SWFV grafisch aus. Die Verbandsliga, die drei Landesligen und die sechs Bezirksligen bilden die Verbandsebene. Darunter ist die Kreisebene mit A- und B-Klassen. Olaf Paare

Jetzt ist es aus dem Sack: Ab 2027 soll es im Südwestdeutschen Fußballverband ein verändertes Ligensystem geben. Anderthalb Jahre hat eine Arbeitsgruppe an einem Modell gearbeitet, das nun den Vereinen, die das letzte Wort haben, vorgestellt wird.

Eins, drei, sechs, fünfzehn, sechsunddreißig – so lautet die Formel, mit der nach dem Willen des Präsidiums des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) ab 2027 der Spielbetrieb der Männer organisiert werden soll. Unter einer Verbandsliga soll es drei Landesligen (statt bisher zwei), sechs Bezirksligen (statt bisher vier), 15 A-Klassen (statt bisher zehn) und 36 B-Klassen (statt bisher 19) geben.







