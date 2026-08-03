Vorstand Schwinn äußert sich
So geht der SC Idar mit Marco Reichs Aus als Coach um
Christian Schwinn (rechts – mit Dirk Schmell, seinem Mitspieler in glorreichen SC-Tagen) ist nach Marco Reichs Rücktritt geforde
Christian Schwinn (rechts – mit Dirk Schmell, seinem Mitspieler in glorreichen SC-Tagen) ist nach Marco Reichs Rücktritt gefordert. Als Sportvorstand des SC Idar musss er einen neuen Trainer suchen.
Stefan Ding

Nach Marco Reichs Rücktritt ist beim SC Idar-Oberstein der Sportvorstand gefordert. Christian Schwinn erklärt, wie er den Schritt seines Trainers erlebt hat und bewertet und bewertet – und wie es nun im Haag weitergeht.

Lesezeit 4 Minuten
Ein bisschen Spaß hatte Christian Schwinn am Wochenende dann doch im Haag. Als Trainer der A-Junioren des SC Idar-Oberstein freute er sich über ein starkes Testspiel seiner Mannschaft gegen die U17 des SV Wehen Wiesbaden und über einen 3:2-Sieg. „Das war eindeutig mein Highlight des Wochenendes“, meinte Schwinn lachend.
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