Die SG Eintracht Bad Kreuznach kann doch noch gewinnen. Das 3:1 gegen den VfB Bodenheim bedeutete den ersten Saisondreier. Großen Anteil daran hatten die Offensivspieler Edis Sinanovic und Deniz Darcan.
Die Erleichterung war greifbar im Nahe-Stadion. Im elften Saisonspiel feierte Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga den ersten Sieg. Beim vorentscheidenden Treffer rannte Torwart Simon Marschall bis weit in die gegnerische Hälfte und feierte mit seinen Offensivspielern in einem großen Knäuel.