Erster Sieg der Eintracht Sinanovics Geniestreich löst die Verunsicherung 12.10.2025, 19:19 Uhr

i Markierte das wichtige 1:1 der Eintracht: Levi Mukamba. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die SG Eintracht Bad Kreuznach kann doch noch gewinnen. Das 3:1 gegen den VfB Bodenheim bedeutete den ersten Saisondreier. Großen Anteil daran hatten die Offensivspieler Edis Sinanovic und Deniz Darcan.

Die Erleichterung war greifbar im Nahe-Stadion. Im elften Saisonspiel feierte Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga den ersten Sieg. Beim vorentscheidenden Treffer rannte Torwart Simon Marschall bis weit in die gegnerische Hälfte und feierte mit seinen Offensivspielern in einem großen Knäuel.







Artikel teilen

Artikel teilen