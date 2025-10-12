Erster Sieg der Eintracht
Sinanovics Geniestreich löst die Verunsicherung
Markierte das wichtige 1:1 der Eintracht: Levi Mukamba.
Die SG Eintracht Bad Kreuznach kann doch noch gewinnen. Das 3:1 gegen den VfB Bodenheim bedeutete den ersten Saisondreier. Großen Anteil daran hatten die Offensivspieler Edis Sinanovic und Deniz Darcan.

Die Erleichterung war greifbar im Nahe-Stadion. Im elften Saisonspiel feierte Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga den ersten Sieg. Beim vorentscheidenden Treffer rannte Torwart Simon Marschall bis weit in die gegnerische Hälfte und feierte mit seinen Offensivspielern in einem großen Knäuel.

