Alleine drei Chancen in der Nachspielzeit wurden notiert. „Wenn das Spiel zwei Minuten länger dauert, gewinnen wir es“, sagte Thorsten Effgen, der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach, nach dem 3:3 (2:2) gegen den TuS Hohenecken. Und ihm war nur schwer zu widersprechen.

David Molnar zog knapp vorbei, Edis Sinanovic scheiterte am Hoheneckener Torwart, und Luca Chirivi vergab im Nachschuss – es war die letzte Aktion der Partie. Nach Ablauf der 90 Minuten hatte die Eintracht den Siegtreffer auf dem Fuß, vorher hatte der TuS-Schlussmann auch schon gegen Deniz Darcan pariert (85.). Doch nicht nur die Chancen an sich, auch das drückende Übergewicht der Eintracht in den letzten zehn Minuten fiel ins Auge. „Uns fehlt aber neben Deniz ein zweiter Mann, der Tore macht“, erklärte Effgen und fügte an: „Uns fehlt die nötige Abschlussstärke, da müssen wir die Quote erhöhen.“

Darcan und Sinanovic harmonieren glänzend

Unter dem Strich geht das Ergebnis in einem sehr guten Verbandsliga-Spiel aber durchaus in Ordnung. Der 2:2-Pausenstand war nämlich aus Bad Kreuznacher Sicht als glücklich zu bezeichnen. Die Gäste hatten ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten liegen lassen, vergleichbar mit dem Chancenwucher der Eintracht in der Schlussphase. Und so wurde die Partie von einem einfachen Spielchen geprägt: Die Bad Kreuznacher legten vor, die Bad Kreuznacher ermöglichten es ihren Gästen aus Kaiserslautern aber auch, jeweils wieder zu egalisieren. Es dauerte nie lange, bis die drei Führungen der Eintracht wieder ausgeglichen waren.

Ein Lichtblick der Eintracht war neben Kapitän Darcan zweifelsohne Sinanovic, Zugang aus Mainz, der seine Heimpremiere in der Verbandsliga feierte. Die beiden harmonieren bereits glänzend, waren an allen Treffern beteiligt. In Minute 17 sicherte Darcan einen langen Ball geschickt ab und bediente runde 20 Meter vor dem Kasten den neuen Zehner der Eintracht. Der hatte Platz, und völlig ansatzlos setzte er das Leder einfach mal Richtung Tor. Mit Erfolg, die Kugel zappelte im Netz.

„Unsere Gegentore sind alle nach individuellen Fehlern gefallen.“

Thorsten Effgen

„Unsere Gegentore sind alle nach individuellen Fehlern gefallen“, haderte Effgen. In der Hintermannschaft erwischte vor allem der fehlerhafte Tobias Kreuznacht einen schlechten Tag, doch der erste Schnitzer, der zu einem Gegentor führte, passierte Levi Mukamba. Der lief einen Pass in die Spitze der Hoheneckener zwar gut ab, doch anstatt sauber zu klären, ging Mukamba mit dem Kopf durch die Wand zentral vor dem Tor in einen Zweikampf. Den verlor er, Felix Jacob zog ab und traf zum 1:1 (25.). Mukamba, in der Vorsaison noch vom dynamischen Offensivspieler zum Rechtsverteidiger umgeschult, hat nach dem Doppelausfall von Dogukan Tüysüz und Nils Flühr nun die Aufgabe erhalten, die linke Bahn abzusichern, doch über seine Seite fuhren die Hoheneckener viele gute Angriffe.

Dass die Eintracht in Sinanovic einen neuen Standardschützen hat, zeigte sich in der 39. Minute. Sinanovic zirkelte das Leder von der Mittellinie auf den am Elfmeterpunkt frei stehenden Darcan, der das Leder mit einem Seitfallzieher der Marke Tor des Monats in die Maschen donnerte. Die Freude bei der Eintracht über den tollen Treffer war so groß, dass der Bad Kreuznacher Hintermannschaft gleich der direkte Gegenangriff durchrutschte. Lukas Kallenbach (41.) sagte Danke.

„Schade, dass wir das Spiel am Ende nicht für uns entschieden haben. Die Jungs waren am Limit, sind vielleicht sogar über die Grenze hinaus gegangen.“

Thorsten Effgen

In Hälfte zwei schien bei extrem hohen Temperaturen die dritte Führung den Durchbruch für die Eintracht zu bedeuten. Erneut waren Sinanovic, der den Ball absicherte, und Darcan, der ihn versenkte, die Schlüsselfiguren, doch dazwischen hatte Malik Schäfer seine Füße im Spiel. Mit einem sehenswerten Pass schickte er Darcan auf die Reise. (60.). Direkt danach brachte Effgen frische Leute, die auch einen starken Eindruck hinterließen, allen voran der forsche Lennart Drees. Doch den dritten Ausgleich der Gäste konnten auch sie nicht verhindern, und erneut begünstigte ein Eintracht-Bolzen das Tor. Mika Brunswig war klar vor seinem Gegenspieler am Ball, hatte alle Zeit zu klären, doch er vertändelte das Leder, Enrico Wolf lief durch und schob zum 3:3 (69.) ein. „In dieser Liga werden einfach keine Fehler verziehen, sondern eiskalt bestraft“, bilanzierte der SGE-Trainer und fügte an: „Schade, dass wir das Spiel am Ende nicht für uns entschieden haben. Die Jungs waren am Limit, sind vielleicht sogar über die Grenze hinaus gegangen.“

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting – Brunswig, Blenske, Kreuznacht (67. Heinrich), Mukamba (64. Chirivi) – Baumann – Schäfer, Wingenter (78. Molnar) – Sinanovic – Cinar (64. Drees), Darcan.

So geht’s weiter: am Freitag, 19 Uhr, bei der SG Hüffelsheim.