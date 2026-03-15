Klares 0:4 in Zeiskam Simioanca feiert Comeback im Eintracht-Trikot Olaf Paare 15.03.2026, 18:44 Uhr

i Stand erneut in der Startformation bei Eintracht Bad Kreuznach: Matti Rieß (links). Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Auswärts wartet die SG Eintracht Bad Kreuznach weiter auf ein Erfolgserlebnis. Auch in Zeiskam gab es nichts zu holen.

Zwölf Spieler haben der SG Eintracht Bad Kreuznach beim Gastspiel in Zeiskam gefehlt. Da verwundert die 0:4 (0:0)-Niederlage beim Tabellenzweiten der Fußball-Verbandsliga nicht.„Die, die da waren, haben es eine Hälfte lang wirklich sehr gut gemacht. Für eine Überraschung brauchst du aber zwei Hälften, in denen du das Tempo mitgehst, und das war uns nach dem Seitenwechsel nicht mehr möglich“, bilanzierte Eintracht-Trainer Thorsten Effgen.







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