Packung für die SG Weinsheim Siegen Gegentore und zwei Platzverweise Olaf Paare 15.11.2026, 20:03 Uhr

i Für den Weinsheimer Andy Halili (weißes Trikot) war beim 0:7 in Bedesbach schon zur Pause Feierabend, er wurde ausgewechselt. Michael Ottenbreit

Nach dem starken 4:1 in Idar-Oberstein schaffte es die SG Weinsheim nicht nachzulegen. In Bedesbach gab es eine deutliche Niederlage.

Mit einer deutlichen Packung im Gepäck stiegen die Landesliga-Fußballer der SG Weinsheim in den Bus und traten die Heimreise an. Beim TuS Bedesbach-Patersbach unterlag der Aufsteiger mit 0:7 (0:3).„Das war ein gebrauchter Tag. Die Gastgeber haben die Platzverhältnisse viel besser angenommen als wir“, berichtete SGW-Spielertrainer Luca Redschlag und fügte an: „Zweite Bälle sichern und verwerten sowie Zweikämpfe führen, unangenehm agieren, das ...







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