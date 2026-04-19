Trainer nach Trauerfall zurück Sieg hilft Melunovic, wieder in Alltag zu finden Olaf Paare 19.04.2026, 12:36 Uhr

i Heißes Duell: Mahdi Mehnatgir (im grünen Trikot, vorne) und der SV Alemannia Waldalgesheim erkämpften sich gegen die TSG Bretzenheim einen Dreier. Matthias Schlenger

Eine schwere Zeit liegt hinter Elvir Melunovic. Der Trainer des SVA Waldalgesheim weilte wegen eines Trauerfalls im Ausland. Nach seiner Rückkehr siegte sein Team, bezwang die TSG Bretzenheim.

Nach vier Niederlagen in Folge hat der SV Alemannia Waldalgesheim in der Fußball-Verbandsliga die Kurve bekommen und mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg über die TSG Bretzenheim zur Kehrtwende angesetzt.„Mit dem Sieg hat mir die Mannschaft geholfen, nach dem Verlust eines geliebten Menschen wieder in meinen Alltag zu finden“, sagte Elvir Melunovic.







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