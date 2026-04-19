Eine schwere Zeit liegt hinter Elvir Melunovic. Der Trainer des SVA Waldalgesheim weilte wegen eines Trauerfalls im Ausland. Nach seiner Rückkehr siegte sein Team, bezwang die TSG Bretzenheim.
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Nach vier Niederlagen in Folge hat der SV Alemannia Waldalgesheim in der Fußball-Verbandsliga die Kurve bekommen und mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg über die TSG Bretzenheim zur Kehrtwende angesetzt.„Mit dem Sieg hat mir die Mannschaft geholfen, nach dem Verlust eines geliebten Menschen wieder in meinen Alltag zu finden“, sagte Elvir Melunovic.