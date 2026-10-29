Heimspiel gegen den FC Arminia SGH erlebt Wiedersehen mit veränderten Vorzeichen Olaf Paare 29.10.2026, 10:24 Uhr

i Eine intensive Partie wartet auf Mostafa El-Haiwan (rotes Trikot) und die SG Hüffelsheim auch gegen Arminia Ludwigshafen. Edgar Daudistel

Sechs Partien muss die SG Hüffelsheim noch bis zur Winterpause bestreiten. Sechs Partien, um den Kontakt nach oben zu halten. Das finale Spielpaket des Jahres 2026 beginnt mit dem Gastspiel eines langjährigen Oberligisten.

Beide mit Ambitionen gestartet, punktgleich nach 13 Spielen, Dritter gegen Vierter – der Hüffelsheimer Palmenstein erlebt den nächsten Leckerbissen in der zweiten Jahreshälfte 2026 und ein echtes Spitzenspiel: Die SGH empfängt am Samstag um 16 Uhr in der Fußball-Verbandsliga den FC Arminia Ludwigshafen.







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