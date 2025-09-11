Irgendwann muss der Knoten ja mal platzen bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. In den ersten sechs Spielen blieb das Team in der Fußball-Verbandsliga sieglos. Und die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, dass am Samstag um 16 Uhr bei Viktoria Herxheim der erste Dreier gelingt.

Schließlich sind die Gastgeber auch nicht wirklich prickelnd gestartet. Die Rückkehr nach dem einen Jahr Oberliga-Abenteuer hatten sie sich irgendwie anders vorgestellt. Und bevor sie sich nach oben verabschiedet hatten, da lagen sie den Bad Kreuznachern durchaus, die in zwei starken Spielen im Herxheimer Aufstiegsjahr ein 1:1 und ein 2:2 erreichten.

„Wer hart arbeitet, wird irgendwann belohnt. Und Deniz Cinar arbeitet hart.“

Thorsten Effgen

Einen Knoten möchte neben dem Team auch ein Spieler durchschlagen. Deniz Cinar arbeitet, rackert und läuft wie ein Wilder, doch der durchschlagende Erfolg, sprich das erlösende Tor, blieb bisher aus. Bestes Beispiel war die Führung vergangenen Sonntag gegen TB Jahn Zeiskam, als Cinar großen Anteil an dem Treffer hatte, doch Maik Strunk als Torschütze gefeiert wurde. „Die Statistik kann manchmal grausam sein, vor allem im Amateurfußball, aber bei Deniz ist es nur eine Frage der Zeit, bis er trifft“, sagt Eintracht-Trainer Thorsten Effgen und fügt an: „Wer hart arbeitet, wird irgendwann belohnt. Und Deniz arbeitet hart.“

Gelingen ihm Torabschlüsse, könnte er der ideale Nebenmann zu Namensvetter Deniz Darcan werden. Das wollen die beiden in Herxheim zeigen. „Wir brauchen mehr sportliche Konstanz innerhalb eines Spiels“, sagt Effgen und möchte auf der starken ersten Hälfte gegen die Zeiskamer aufbauen. „Ein Spiel verläuft immer in Phasen. Die Kunst ist es, auch mal in einer schlechten Phase ohne Gegentor zu bleiben“, lautet der Auftrag ans Team. Im Kader ändert sich nicht viel. Edis Sinanovic, Mika Brunswig und Lennart Drees urlauben. Eventuell kommen Yannik Wex und Matti Rieß für Kurzeinsätze infrage. Im Aufbautraining von Daniel Pflüger und Ilker Yüksel gab es dagegen Rückschläge.