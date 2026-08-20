Am Sonntagnachmittag, wenn viele mit ihren Familien über den Jahrmarkt schlendern, gibt es eine fußballerische Alternative. In Schmittweiler steigt ein interessantes Derby mit einem Überraschungsgast.
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Die Bilanz ist vergleichbar: Sowohl der FC Schmittweiler-Callbach als auch die SG Weinsheim, die sich am Sonntag um 15.30 Uhr auf Schmittweilers Höhen gegenüberstehen, haben drei Punkte aus drei Spielen in der Fußball-Landesliga gesammelt.„Für uns ist es der erste Vergleich mit einem anderen Kreisteam, darauf freuen wir uns total“, sagt Luca Redschlag, der Spielertrainer des Aufsteigers aus Weinsheim.