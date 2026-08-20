Verstärkung von der Eintracht SG Weinsheim mit zwei Kurpejovics ins erste Derby Olaf Paare 20.08.2026, 14:40 Uhr

i Gibt die Richtung bei der SG Weinsheim vor: Spielertrainer Luca Redschlag (vorne, gegen die SG Merxheim) freut sich auf das Derby in Schmittweiler. Ottenbreit Michael. Michael Ottenbreit

Am Sonntagnachmittag, wenn viele mit ihren Familien über den Jahrmarkt schlendern, gibt es eine fußballerische Alternative. In Schmittweiler steigt ein interessantes Derby mit einem Überraschungsgast.

Die Bilanz ist vergleichbar: Sowohl der FC Schmittweiler-Callbach als auch die SG Weinsheim, die sich am Sonntag um 15.30 Uhr auf Schmittweilers Höhen gegenüberstehen, haben drei Punkte aus drei Spielen in der Fußball-Landesliga gesammelt.„Für uns ist es der erste Vergleich mit einem anderen Kreisteam, darauf freuen wir uns total“, sagt Luca Redschlag, der Spielertrainer des Aufsteigers aus Weinsheim.







Artikel teilen

Artikel teilen