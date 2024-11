Landesliga: SG Meisenheim startet in Kirchheimbolanden in englische Woche SG Meisenheim vor englischer Woche: Trainer Bohr sieht kein Belastungsproblem 17.10.2024, 16:17 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Eine englische Woche mit enger Taktung steht dem Fußball-Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied bevor: Sonntag, Mittwoch, Samstag heißt es in den nächsten Tagen. Den Auftakt macht die Partie bei Aufsteiger SV Kirchheimbolanden, die am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen wird.

„Die Kirchheimbolandener haben etwas gebraucht, bis sie in die Gänge kamen, aber jetzt läuft es“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr, der sich schon einige Duelle mit dem SVK-Coach Timo Riemer geliefert hat: Bohr als Spielertrainer in Waldböckelheim, Riemer als Stürmer in Monzingen.

